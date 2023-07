La colonia Roma rinasce dalla cultura

Nel programma dell’estate di Bellaria Igea-Marina arriva il grande spettacolo sotto le stelle: 9 titoli cinematografici, alcuni con dj set finale, tre appuntamenti teatrali, il concerto di Mirko Casadei, una serata degustazione e la semifinale di Rumori. Lo scenario è unico: un’arena estiva allestita negli spazi esterni dell’ex colonia Roma di Igea-Marina, in via Pinzon. Grazie ad un accordo con la proprietà, l’area è stata infatti messa a disposizione della start up Approdi, che in collaborazione con il Comune e 4terzi Aps ha ideato la nuova rassegna estiva che animerà le serate nei mesi di luglio e agosto.

L’assessore alla Cultura Michele Neri sottolinea che "la colonia Roma, si aprirà nuovamente alla città, con un prodotto culturale vario e di qualità, il tutto impreziosito anche da grandi ospiti. C’è un grande potenziale da scoprire". "Approdi – commenta poi il direttore della start up, Sergio Canneto – sta caratterizzando sempre più la sua azione culturale sul territorio di Bellaria attraverso interventi mirati a restituire, alla popolazione, i luoghi del cuore ovvero gli spazi di incontro e di aggregazione che generano immagini ed emozioni in chi li ha vissuti e suggestioni nei più giovani. Solo la cultura oggi è in grado di rigenerare i luoghi urbani e di farli rinascere. La cultura può creare una vera e propria comunità che poggia le radici sulla condivisione del passato, sulla tutela e valorizzazione del territorio, cercando nuove idee per offrire soprattutto stimoli alle nuove generazioni".

La programmazione dell’arena estiva alla colonia Roma parte martedì 18 luglio, con il film vincitore del Premio Casa Rossa, all’ultima edizione del Bellaria Film Festival: La timidezza delle chiome di Valentina Bertani. Venerdì 11 agosto, spazio al Genio Impossibile di Shezan. Giovedì 17 agosto, un tuffo nel 1982, con lo spettacolo teatrale Italia Mundial, di Federico Buffa, giornalista di Skysport. Chiude la rassegna martedì 29 agosto Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini presentato fuori concorso al Bellaria Film Festival di quest’anno. Il palinsesto si completa con tre eventi a cura della Fondazione Verdeblu; il 26 luglio con le semifinali del Rumore BIM Festival 2023, il 9 agosto con il concerto di Mirko Casadei e il 13 e 14 agosto con Onde di Vino.

Aldo Di Tommaso