La commissaria: "Proverò a salvare il Festival del Sole"

Dieci giorni. Tanti ne passeranno prima che la commissaria prefettizia Rita Stentella incontri la dirigenza del Festival del sole. A confermarlo è la stessa commissaria. "Li ho contattati e mi hanno dato disponibilità a un incontro il 30 ottobre. Come ho detto fin dal principio di questa vicenda, e nell’incontro avuto con gli organizzatori il 19 settembre, da parte dell’amministrazione c’è la massima apertura al dialogo e disponibilità". Per la commissaria l’ultima parola non è ancora scritta. Nei prossimi giorni si capirà come intendono muoversi gli organizzatori. Per prima cosa nella nota con cui gli organizzatori hanno annunciato il trasferimento a Rimini nel 2024 si parlava dell’imminente apertura delle iscrizioni. Nel momento in cui si apriranno sarà anche scritto il nome della località.

Inoltre la data del 30 ottobre pone altri interrogativi. È infatti il 30 ottobre la data che sarebbe iscritta nel protocollo triennale tra le parti come termine ultimo per chiudere gli accordi per l’anno successivo. In altre parole c’è un protocollo che include l’evento del 2024, e l’ultimo giorno utile per confermare le date sarebbe il 30 ottobre.

C’è anche un altro aspetto da rilevare nei contatti tra Comune e organizzatori del Festival. Dopo l’incontro del 19 settembre, dalla direzione della manifestazione era stata richiesta al Comune una risposta entro il primo giorno di ottobre, una sorta di ultimatum al quale non è seguita risposta. Ora si attende la prossima mossa per capire se ci sono possibilità di mantenere in città la manifestazione, sempre che nel frattempo a cambiare le carte in tavola non sia la sentenza del Consiglio di Stato.