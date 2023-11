La commissione pari opportunità entra in classe

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la commissione pari opportunità ha dato il via alla quarta edizione del concorso Barbablu, rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Repubblica a al Centro di formazione professionale. "L’intento – spiegano dalla commissione – è di creare una sinergia con le scuole va nella direzione di sensibilizzare e promuovere comportamenti di prevenzione verso la violenza in generale e sulle donne in particolare". Il concorso, lanciato ieri, terminerà l’8 marzo. Il tema guida degli elaborati dovrà rappresentare riflessioni, narrazioni, slogan, grafici, sonori o testuali che rappresentino la violenza di genere in ogni sua sfumatura, ma anche le azioni preventive e la lotta ad essa.