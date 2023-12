La compagnia Yllana cattura l’attenzione con melodie iconiche, da Verdi a Beethoven

La compagnia spagnola Yllana è arrivata al teatro della Regina di Cattolica, come unica data in regione, catturando il pubblico con Verdi, Rossini, Bizet, Beethoven, Mozart, Bach e melodie iconiche del mondo della lirica. In ‘The Opera Locos’ lo spettatore è immerso completamente in uno spettacolo dove si assiste a sketch comici ma anche a momenti più seri e passionali, tra anche piume e show di burlesque intriganti. La compagnia Yllana cattura costantemente il pubblico perché unisce appassionati di arie liriche, a persone più moderne che apprezzano invece il rock, il pop e il jazz. Il punto di forza di questo spettacolo è proprio questo: riuscire a coinvolgere ogni persona con vari generi musicali e una storia avvincente. I diversi episodi comici coinvolgono molto anche il pubblico: gli attori dividono proprio a metà la sala e convincono ogni spettatore a riprodurre esercizi vocali con note vocali, come i più esperti cantanti. Addirittura fanno cantare al pubblico parti di arie, dando vita a una comica e stimolante competizione. La compagnia spagnola è conosciuta un po’ in tutto il mondo e il suo successo in questi anni è testimoniato anche da numerosi riconoscimenti che hanno ottenuto con diversi spettacoli: il premio Max de las Artes Escénicas 2012 per il miglior spettacolo musicale con Avenue Q, il premio Max de las Artes Escénicas 2010 per il miglior spettacolo per bambini con Zoo e il premio per il miglior spettacolo al Fringe Festival 2008 (Edimburgo-Regno Unito) con Pagagnini.

Gea Galvani,

Viola Valmarana, Denise Bitca IV S, Liceo Scienze Umane Gobetti di Morciano, coordinamento Centro Diego Fabbri di Forlì