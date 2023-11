La comunità persiana e la musica per rivendicare i diritti

La storia della comunità persiana riminese è presente da molti decenni con protagonisti medici e professionisti e i primi commercianti di tappeti persiani, fra i quali la famiglia Payman in esilio a causa della loro appartenenza al Baha’ismo, religione ancora oggi perseguitata. Se un Baha’i, soprattutto se di origine iraniana, andasse in Iran, e non abiurasse aderendo allo sciismo, verrebbe condannato a morte. Da qui l’importanza di voler proporre, stasera alle 21 al cinema teatro Tiberio, un concerto di musica persiana classica e della tradizione curda, voluto fortemente dal maestro Werther Crescentini, che ha visto crescere la comunità persiana nel polo universitario di Rimini, con oltre 470 studenti iscritti ai corsi del campus riminese, dei quali oltre trecento alla sola facoltà di farmacia. Protagonista di questo evento è il duo Meygol (del trio Regard Persan) che grazie ad Arcangea e a Crescentini si esibirà con il Tanburi (lo strumento del Kurdistan) in un concerto.

Che tipo di atmosfere porterete alla conoscenza del popolo romagnolo?

"La musica che suoniamo è profondamente ispirata dalla musica d’arte persiana, in francese si dice, la musique savante, musica sapiente, colta. Proveniamo dalla musica classica persiana, con un tocco di contemporaneità. Le nostre composizioni riflettono la vita che abbiamo oggi, come in Winter in Quebec di Pooria. Suoneremo un brano chiamato Tehran, che musicalmente è suggestionato da pensieri, sentimenti ed emozioni per la nostra città di origine".

Stamattina terrete lezioni-conferenza nelle scuole medie.

"Uno dei modi migliori per mostrarsi alle giovani generazioni è esporle al contatto con differenti culture. Parleremo della nostra musica provando ad interagire con loro".

Alcuni generi di musica come il rock e il jazz, nel vostro paese, sono vietati. Da qui il vostro esilio in Canada, come vivete questa situazione?

"La musica, in generale, è una questione di ritorno casa, all’ origine. In Iran ci sono ancora grandi problemi per suonare, cantare e produrre dischi: occorrono permessi anche per fare concerti, mostrare strumenti in programmi televisivi. Il pop ed il rock sono stati proibiti per decenni, ma le gente li ascoltava e li suonava di nascosto".

Le donne, in Iran, godono di pochi diritti: come sensibilizzare l’opinione pubblica?

"Nei nostri brani parliamo di problematiche sociali. Un modo per stare vicini alle coraggiose donne".

