La Confcommercio apprezza il piano dei parcheggi a Cattolica

La Confcommercio plaude al piano parcheggi per il Natale predisposto dall’amministrazione comunale: "Siamo soddisfatti delle decisioni prese dall’amministrazione comunale – fa sapere il Direttivo Confcommercio di Cattolica – che ringraziamo per aver accolto le nostre osservazioni sul Piano del Traffico, particolarmente urgenti in vista delle festività natalizie. In particolare vorremmo sottolineare l’importanza dell’apertura al pubblico del parcheggio retrostante al municipio di Piazzale Roosevelt, durante i fine settimana e nei giorni festivi, così come la destinazione a parcheggi auto di parte degli stalli che in estate vengono destinati ai motocicli, posti nelle vie trasversali del lungomare.