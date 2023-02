"La Conferenza dei servizi deciderà entro aprile"

"La società Ariminum sviluppo immobiliare ha presentato una Scia, Segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Sarà la Conferenza dei Servizi a decidere in merito alla richiesta che è stata presentata". La conferma viene dall’assessore alla Programmazione e gestione del territorio Roberta Frisoni, che commenta la dichiarazione pubblica fatta da Asi. L’assessore non entra nel merito delle dichiarazioni venute dalla società "composta da costruttori emiliani e nazinonali", amministratore unico il commercialista bolognese Piero Aicardi, che nel luglio del 2021 si è aggiudicata all’asta l’intero gigantesco e fatiscente complesso di via Ugo Bassi per 14,5 milioni di euro. Rispetto alla possibilità di demolizione dell’ecomostro di via Ugo Bassi, Frisoni ossserva che dipenderà dalla compatibilità della Scia chiesta con lo strumento urbanistico, "come avviene per ogni altra pratica". L’assessore osserva non tutta l’area è al momento stata pianificata dal punto di vista urbanistico. La previsione attualmente vigente, in base alla quale gli uffici comunali ad aprile saranno chiamati ad esprimere un parere, è quella indicata dal Rue, Regolamento urbanistico edilizio. Il quale prevede interventi per i vari corpi di fabbrica già presenti, con la destinazione di uffici pubblici e dormitorio per gli agenti. Quella ’vecchia’. "Il resto dell’area non è stata pianificata". Asi ha richiesto un accordo di programma per l’intera area, in modo di procedere con il maxi-intervento. Un accordo che però, a quanto pare, dovrà attendere l’approvazione del nuovo Pug, il Piano urbanistico generale, che l’amministrazione comunale ha in programma di approvare in via definitiva entro il mandato amministrativo. Cioè il 2026. Tempi non proprio strettissimi. Osservazione di metodo: "Strano apprendere iniziative a mezzo stampa".

m.gra.