La conferenza dell’Onu sbarca sul Titano

Più di 40 ministri ed oltre 1000 fra tecnici, responsabili di dipartimento e enti di promozione hanno preso parte, da lunedì a mercoledì, alla 25esima assemblea generale dell’Organizzazione mondiale sul Turismo delle Nazioni Unite che si è tenuta a Samarcanda, in Uzbekistan. Durante la Commissione regionale Europa e durante l’assemblea plenaria è stata presentata la conferenza internazionale Unwto sul turismo accessibile che si terrà il 16 e il 17 novembre prossimi nella Repubblica di San Marino. Una conferenza per promuovere politiche turistiche volte a garantire pari diritti alle persone con disabilità. Sarà l’occasione per condividere percorsi, analisi ed esperienze su un turismo accessibile a tutti che vada a vantaggio delle destinazioni, delle imprese e della qualità della vita. I rappresentanti delle diverse nazioni a Samarcanda hanno discusso di temi tecnici, approvazioni di bilanci e nuovi regolamenti, ma l’assemblea generale si è occupata di ripartenza del settore turismo post-covid e delle problematiche imposte attualmente dai conflitti Russia-Ucraina e Palestina-Israele.