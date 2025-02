La confidente di Valeria: "Parlò di due persone e della scena del crimine. Temeva per la sua vita"

Come se fosse un romanzo giallo. Oppure, un "viaggio mentale", così come avrebbe definito Valeria Bartolucci la ricostruzione della sera in cui Pierina Paganelli è stata uccisa, fatta da lei stessa alla propria confidente, sinora rimasta avvolta nel mistero. "Proprio così mi ha detto, un ’viaggio mentale, vediamo se ti torna...’. Prima di cominciare un racconto sempre in terza persona". Riavvolge il nastro Katia Sartori, consulente tecnico forense già impegnata nel giallo di Alice Neri a Modena e, in questa vicenda, confidente di Valeria Bartolucci nella telefonata da cui la procura avrebbe estrapolato la registrazione che ha portato alla convocazione in procura della Bartolucci stessa.

Una storia del delitto quella che la moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di via del Ciclamino, ha riferito in oltre un’ora di telefonata, "raccontandomi di queste due persone che vanno a bussare alla porta di una terza. Quest’ultima allora decide di scendere le scale, andare di sotto. Vede Pierina. Ed è lì che, magari, Valeria ha sempre parlato a ipotesi, questa persona suggerisce anche ai due che cosa usare per ripulire la scena. E se ne torna in casa". Riassume così Katia Sartori i passaggi della conversazione tra lei e Valeria. Una conversazione iniziata quasi per assurdo, fino a suscitare nell’interlocutrice la necessità di chiedere: "Ne hai mai parlato con qualcun altro?". Con la procura, s’intende. Ma "la risposta che mi ha dato in un secondo momento – ricorda ancora Katia Sartori – è stato di averne parlato solo con un’altra persona, un altro confidente. Ma mai alla procura. Anzi, che se mai dovrà farlo, sarà solo davanti a un giudice, in un’aula di tribunale. È stato a questo punto che le ho chiesto il perché di questo silenzio, e lei (Valeria, ndr) mi ha risposto di temere per la propria incolumità".

Materiale, quello contenuto nella registrazione della telefonata della Bartolucci, tuttora sotto l’ esame della squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci. Mentre la co-protagonista della telefonata aggiunge: "Mi sono trovata costretta a espormi perché non voglio passare come quella che ha registrato una telefonata per diffonderla. Questa registrazione ha travalicato le sedi opportune e mi chiedo il perché. Sono molto amareggiata per questo – continua Katia Sartori –, anche per questo motivo nei giorni scorsi ho chiamato io stessa la questura per spiegare il contesto della telefonata, maturata in mesi e mesi di confidenze tra me e Valeria come tra due amiche qualsiasi. Ma non voglio sentirmi dire di essere una persona "poco specchiata". Poiché, tra l’altro, non possiedo di certo gli elementi per dire se questo racconto di Valeria sia verosimile o meno. Rilevante o meno. Può avere detto quelle cose per salvare Louis? Per spostare l’attenzione su altre persone? Per dire la verità? O per fare un romanzo giallo? Solo la procura può rispondere a questa domanda".

Così come solo Valeria può rispondere alla domanda su a chi facesse riferimento con le due persone che vanno a bussare alla porta e chiedono aiuto per ripulire la scena del crimine. "Valeria durante tutto il racconto non mi ha mai fatto un nome, ma per chi conosce la vicenda diciamo che erano facilmente intuibili", ha quindi chiarito Katia Sartori, concludendo che "per come la conosco io e ho sentito io Valeria durante la telefonata di domenica, niente mi ha lasciato pensare che fosse sotto effetto di qualsiasi sostanza o fosse alterata".