La consulente che vende sogni a Dubai

Da Santarcangelo a Dubai per aiutare gli italiani che vogliono comprare casa nella città simbolo degli Emirati Arabi. È la storia di Maria Cristina Campagna, 60 anni, da tre impegnata nel mondo immobiliare all’ombra del Burj Khalifa. "Molti italiani si trasferiscono qui, attratti dalle agevolazioni fiscali e dalla bellezza della città", racconta.

In poche parole, di cosa si occupa? "Sono una consulente immobiliare a Dubai"

Com’è iniziato tutto? "Alla fine della pandemia. All’epoca avevo un call center, ma decisi di investire personalmente a Dubai. Da lì sono nate le prime collaborazioni nel settore immobiliare".

E poi? "Col tempo mi sono legata a un’agenzia locale che segue clienti italiani. Vado spesso a Dubai e mi piacerebbe, prima o poi, trasferirmi stabilmente".

Perché un italiano dovrebbe investire a Dubai? "Le rendite sono ottime e le opportunità molte. L’investitore è tutelato al cento per cento e non esistono tasse sulla persona fisica, cosa che attira parecchio. Senza contare l’appetibilità della città in sé".

Cosa intende? "Dubai è una città nuova, in continuo sviluppo, un hub mondiale tra Africa, Asia ed Europa. Il piano urbanistico 2040 prevede più aree verdi, energia rinnovabile, nuove linee metro e persino l’aeroporto più grande al mondo".

Ogni volta che ci torna trova una Dubai diversa. "Sì, crescono continuamente infrastrutture e quartieri. I cittadini locali sono circa il 15%, poi ci sono persone da tutto il mondo. Gli italiani sono circa 30mila".

La richiesta di immobili è alta. "Si costruisce senza sosta, soprattutto grandi progetti residenziali, vere e proprie community come Milano 2, complete di tutti i servizi".

Collabora con molti italiani? "Sì, diversi aprono ristoranti o attività. Penso ai magazzini Technogym, quasi tutte le palestre usano i loro attrezzi, o alle gelaterie La Romana, un’eccellenza riminese".

Quanto costa un appartamento? "I prezzi sono ancora accessibili: si parte da 180-200 mila euro. I monolocali vanno molto, ma qui le metrature sono più ampie: anche 90 metri quadri. Ovviamente dipende da zona e costruttore".

Come lavora concretamente? "I clienti arrivano tramite pubblicità o passaparola, qualcuno mi contatta su Instagram".

Che tipo di clientela ha? "Molto varia. Non solo grandi investitori: anche persone comuni che vogliono far fruttare qualche risparmio".

La vendita più importante? "Un appartamento sulla Palm island, da un milione di euro".

Federico Tommasini