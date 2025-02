La convention finisce in un libro

‘Io sono infinito. Una giornata particolare’ è il titolo del libro che Valpharma Group ha da poco pubblicato con la casa editrice romagnola Sbc Edizioni. Si tratta di un’opera di un centinaio di pagine, che raccoglie le frasi dei circa 400 collaboratori che hanno vissuto la terza convention del gruppo, organizzata nel maggio scorso nella Comunità di San Patrignano. "Ho voluto fortemente questo titolo – racconta la presidente di Valpharma Alessia Valducci – per far riflettere tutti sul proprio valore e sulla propria forza, sia personale che lavorativa. E devo dire che l’idea di esprimere, attraverso le parole sentite, le emozioni e i sentimenti che ci hanno attraversato nel corso della convention, è stata vincente". La prima presentazione del libro è prevista per domenica, alle 16.30 nella nuova sede di Valpharma a Serravalle.