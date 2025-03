La convenzione con la Procura

Accordo di collaborazione, attraverso una convenzione, tra Procura della Repubblica di Rimini e Comune di Bellaria Igea Marina. L’ha deliberata la giunta nei giorni scorsi. L’obiettivo è quello di evitare la prescrizione dei reati - si parla in particolare di numerosissime impugnazioni di decreti penali e sentenze relative alle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la pena dell’ammenda. La convenzione, si legge in delibera, parte anche dalla premessa della "persistente carenza di personale sussistente presso la cancellaeria penale della Procura di Rimini".