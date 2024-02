La Coop.134 sbarca a San Giovanni: "Nuova sede da due milioni di euro"

La Coop.134 ha da qualche mese una nuova sede in via Delle Rose, lungo la via Al Mare di San Giovanni in Marignano. Un nuovo passo, quindi, verso una crescita costante di una cooperativa sociale che è arrivata ad oltre 600 dipendenti (tra contratti a tempo indeterminato e stagionali) e conferma un trend positivo di commesse e lavori, anche al di fuori dell’Emilia-Romagna. Ora giunge la notizia della nuova sede, con uffici e nuovi spazi gestionali per un investimento di ben 2 milioni di euro, un piccolo grande passo verso un futuro che si annuncia importante.

"Nella nuova sede, nell’area artigianale di San Giovanni in Marignano, troveranno posto tutti gli uffici della nostra cooperativa – conferma Armando Berlini, presidente Coop. 134 – mentre a Rimini resta la sede operativa già esistente". Una nuova sede che si annuncia ancora più ampia e significativa dunque per una realtà importantissima con interventi nel settore ambiente, verde, rifiuti, spazzamento strade, pulizie che dà lavoro dunque a centinaia di famiglie: "Coop134 è un’importate realtà del territorio – conferma ancora Berlini – nella sua funzione di cooperativa sociale di produzione lavoro nel 2023 ci attestiamo a circa 18 milioni di euro di fatturato, siamo arrivati a circa 600 posti di lavoro e questo è davvero un bel risultato, ne siamo orgogliosi".

Insomma numeri davvero positivi e di riferimento per il mercato del lavoro e per alcune categorie sociali deboli: "Ci stiamo ampliando con lavori ed incarichi in tutta Italia – conferma Berlini – siamo molto soddisfatti. Siamo arrivati ad operare nel Lazio, Lombardia, Marche, Calabria, Veneto, Nord Emilia, ecc. Guardiamo al futuro, quindi, con la determinazione di andare avanti e crescere ancora. La nuova sede, con i suoi ampi spazi, anche per eventuali magazzini, è davvero un nuovo passo decisivo per noi verso una crescita costante".

Una realtà, dunque, socio-occupazionale davvero importante che aiuta tante famiglie e che mantiene ottimi rapporti con amministrazioni pubbliche ed enti di gran parte del territorio locale e non solo. Oltre al ruolo sociale fondamentale nel sostenere tante categorie deboli sul territorio. Per Cattolica e San Giovanni, dunque, ancora una volta il motto l’unione fa la forza è davvero significativo anche in realtà come questa che sostengono un intero tessuto socio-economico.

Luca Pizzagalli