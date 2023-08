La corrida dell’estate 1923 Il toro irrompe tra i viali

Gli anni Venti. Un periodo storico di indubbio fascino che elevò Rimini al rango di "spiaggia più bella del mondo", come disse Luigi Pasquini. Nell’effimero itinerario della moda, dell’arte, del ballo, del divertimento e degli sport d’élite, ecco la favola bella di quell’epopea riminese, fascinosa, dinamica e, allo stesso tempo, irripetibile. Siamo in particolare nel 1923. A gennaio l’amministrazione comunale viene ufficialmente sciolta dai fascisti. A marzo, il celebre poeta americano Ezra Pound arriva in città per studiare a fondo il Tempio Malatestiano e la figura di Sigismondo Malatesta, da cui è affascinato e per il quale avrebbe coniato la celebre definizione: "Il miglior perdente della storia". In quello stesso anno nasce a Ravenna, Sergio Zavoli. Mondanità, galanteria e sensualità, a Rimini dominano a scena aperta. In questo turbinio dinamico, attorno ai suoi teatri, ai suoi esclusivi circoli cittadini e ai suoi celebri locali notturni, la città costruisce la propria epopea magica. Feste memorabili, balli all’ultima moda, veglioni a tema, esplosive manifestazioni balneari, dalle gimkane ai concorsi ippici internazionali a quelli automobilistici. Ma l’estate del 1923 viene ricordata per un evento straordinario: una corrida spagnola. L’appuntamento fissato per martedì 14 agosto, nei pressi del Kursaal. Ideatore il conte Gino Augusti, amico di Ernest Hemingway. Augusti era un capitano della grande guerra, frequentatore dei salotti aristocratici. Nella sua tenuta a Brugnetto di Senigallia aveva un importantissimo allevamento di tori di razza. E proprio per questo aveva suggerito l’organizzazione della corrida. L’attesa è enorme nelle tribune e lungo le staccionate che recintavano l’arena. Lo spettacolo rischiò di finire in tragedia per un clamoroso fuori programma. Uno dei due tori, pronti per scendere nell’arena, si dà alla fuga, fra il terrore dei bagnanti. "Un ortolano con relativo asinello si è visto trasformare di botto in picador: il paziente quadrupede ha sentito abbastanza gravemente il sapore delle corna. Altri sono stati rovesciati a terra per lo spostamento d’aria… vale a dire per la paura", scrisse Alessandro Catrani sulla rivista Ariminum, ricordando proprio quell’evento. Quel toro fa una brutta fine, viene ucciso a revolverate dal tenente Mario Morelli, presidente del comitato dei festeggiamenti di Rimini e primo segretario politico del fascio riminese. Per quel gesto coraggioso, Morelli verrà premiato con un attestato di pubblica benemerenza. La corrida poi prosegue. Ricorda Catrani: "Così viene particolarmente ammirato e festeggiato l’espada Antonio Mariottys che, con un solo colpo precisissimo, ha steso nell’arena un toro molto combattivo". Il toro è vinto, è battuto. A Rimini può esplodere la festa.

Carlo Cavriani