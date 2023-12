La corsa a capitale della cultura. Il sindaco: "Meloni tifa Latina?. Rimini merita una sfida alla pari"

La premier Giorgia Meloni tifa per Latina capitale italiana della cultura nel 2026? Il dubbio è venuto, al sindaco Jamil Sadegholvaad, dopo le dichiarazioni della premier. Latina, come Rimini, è una delle 10 città che si sfideranno nella fase finale che porterà a scegliere la capitale italiana della cultura del 2026: a marzo la proclamazione. E la Meloni alcuni giorni fa, in occasione del 91esimo compleanno della città laziale, ha detto che la candidatura a capitale della cultura per il 2026 "dimostra che Latina ha idee e voglia di crescere, di porsi al centro della vita italiana e farsi conoscere con le sue energie più belle e positive".

Ecco: a Palazzo Garampi le parole della Meloni sono suonate come un endorsement per Latina, dove tra l’altro la Meloni è stata in passato candidata ed eletta a deputata. E così Sadegholvaad, in una lettera aperta, chiede alla presidente se il suo è stato "un messaggio neutro, volto a esaltare il valore di tutta la provincia italiana, autentica spina dorsale del Paese, o se si è trattato di un endorserment (per Latina) sotto mentite spoglie". "Da molti mesi ormai – continua Sadegholvaad – nei corridoi della politica si rincorrono voci incontrollate sulla sicura vincitrice del titolo grazie alle ’benedizioni’ governative". Vale la pena ricordare che tra le 10 città in lizza ci sono anche L’Aquila, altra realtà data tra le favorite, e Treviso.

Ma Rimini non ci sta a recitare il ruolo di Cenerentola. "Credo di non essere il solo – dice ancora il primo cittadino riminese – a chiedere una semplice e banale rassicurazione: si parte tutti alla pari. A prescindere dallo schieramento politico o dalla provenienza geografica". Sadegholvaad è convinto che Rimini abbia le carte in regola per giocarsela "con un progetto forte e innovativo per la promozione della cultura italiana nel mondo. E non chiediamo certo corsie preferenziali... Ma vogliamo essere rassicurati sul fatto che le 10 finaliste partano tutte dallo stesso punto". Nella lettera il sindaco rivolge gli auguri di Natale alla Meloni, senza risparmiare la stoccata finale: "A Natale bisogna essere tutti più buoni, ma questo non significa rinunciare a fare domande".

Manuel Spadazzi