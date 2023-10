Tour de France, la corsa agli hotel è già partita: prenotazioni da tutto il mondo

Rimini, 26 ottore 2023 – Un affare da 120 milioni di euro. Tanto varrà il Tour de France in Italia, secondo lo studio commissionato nei mesi scorsi dalla Regione. Si prevedono 2 milioni di spettatori lungo le strade per le tappe italiane del Tour. Previste almeno 200mila le presenze negli alberghi, di cui oltre la metà in Emilia Romagna.

A Rimini sono già state prenotate 2mila stanze dagli organizzatori del Tour (circa mille camere doppie e altrettante singole). A cui vanno aggiunte le prenotazioni di tifosi e cicloturisti. Da mesi l’Apt, l’azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna presieduta da Davide Cassani (ieri a Parigi) lavora coi più importanti tour operator di settore che hanno preparato già diversi pacchetti.

Tantissimi appassionati si fermeranno in Riviera non soltanto nei giorni delle tappe, ma anche dopo, per girare in bici e visitare il territorio. I viaggi organizzati dai tour operator porteranno qui migliaia di cicloturisti da Inghilterra, Germania, paesi scandinavi, Slovenia, Polonia e anche da Stati Uniti, Brasile, Australia. A loro vanno aggiunti migliaia di appassionati che, in gruppi e da soli, sono già alla ricerca di hotel per i giorni del Tour.