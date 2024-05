La corsa dei 291 candidati, 121 sono donne

Che la corsa abbia inizio. Al via 291 candidati, tra loro domenica 9 giugno i sammarinesi dovranno scegliere chi li rappresenterà in Consiglio grande e generale nella prossima legislatura. Sono pronti e da ieri si conoscono anche i loro nomi, tutti, a uno a uno, pubblicati sul sito elezioni.sm. Le donne sono 121, 90 candidati sono nati all’estero, 60 dei quali in Italia, mentre gli altri tra Francia, Usa, Argentina, Romania, Russia, Cuba e Libano. Il più giovane ha 21 anni, il più anziano 76. Alleanza Riformista, Demos, Domani Motus Liberi, Libera-Ps, Movimento Rete, Partito democratico cristiano sammarinese, Partito dei socialisti e dei democratici e Repubblica Futura sono i partiti (o movimenti) in corsa. Otto liste e due le coalizioni. Una composta da Libera, in condominio con il Partito socialista, e Psd. L’altra, che ha scelto di chiamarsi ’Democrazia e Libertà’, formata da Partito democratico cristiano sammarinese e Alleanza Riformista. Andiamo con ordine, partendo dalle due coalizioni. All’interno di ’Democrazia e libertà’ ci sono due liste: il Pdcs con i suoi 52 candidati (19 donne e 33 uomini) e Alleanza riformista che ne conta 33 (15 donne e 18 uomini). Poi c’è la coalizione Libera-Ps e Psd. La prima conta 52 candidati (24 donne e 28 uomini), la seconda 31 (12 donne e 18 uomini). Fuori dalle due coalizzioni ci sono 4 liste non coalizzate: Movimento Rete con i suoi 20 candidati (7 donne e 13 uomini), Demos con 18 (in perfetto equilibrio), Repubblica Futura con 43 (17 donne e 26 uomini) e Domani Motus Liberi 42 (24 uomini e 18 donne). Sul portale della Segreteria Interni, intanto, si possono trovare le dichiarazioni dei redditi di tutti i 219 candidati, ma anche i programmi di governo di liste e coalizioni. Quella domenica di giugno saranno 38.642 i cittadini che saranno chiamati alle urne (15.097 esteri e 23.545 interni). Venticinque in più rispetto all’ultima volta con 81 cancellazioni (77 di queste per decesso). Lunedì, intanto, scatterà la campagna elettorale per la quale la Segreteria Interni ha fissato già da giorni le ‘regole’ da seguire alla lettera. Il periodo di propaganda terminerà alla mezzanotte di venerdì 7 giugno. Non un minuto di più.