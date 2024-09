La corsa della MotoGp. Torna il sole a Misano riprendono le vendite e si riempiono le tribune

La corsa finale per recuperare gli spettatori, dopo lo stop alle prevendite provocato dal maltempo. Ieri è iniziato il weekend della MotoGp con pista asciutta, sole e caldo. La ricetta perfetta, ma servirà altro per avvicinarsi alle previsioni di 80mila spettatori fatta dagli organizzatori un paio di settimane fa. Il maltempo ha inciso. Le immagini della Romagna stanno facendo il giro dei media a livello nazionale e non solo. Difficile in appena 24 ore ribaltare la percezione che il pubblico della MotoGp può farsi. Ma le immagini di Bagnaia lanciato in pista a Misano ieri con tanto di record nonostante fossero solo prove libere, è di quelle che può ribaltare l’inerzia un Gran Premio, anche dal punto di vista degli ingressi. Altro elemento che la dice lunga su come sia percepito il secondo Gp dell’anno sono i tanti hotel che hanno deciso di chiudere da Cattolica a Misano e Riccione, oltre che Rimini. Tuttavia il traguardo delle 80mila presenze nei tre giorni di competizioni in circuito viene mantenuto dagli organizzatori del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Ieri le aree interne al Misano world circuit hanno iniziato ad asciugarsi, incluse quelle dei prati. Come promesso, ieri chi aveva un biglietto per il prato è stato dirottato in tribuna al coperto per seguire le prove. Ma da oggi il prato riaprirà e si spera nel pubblico. Gli appassionati non mancheranno. E tra questi si è già visto Alessandro Borghese, lo chef che torna in circuito dopo avere assistito al precedente Gp. Riapriranno anche alcuni parcheggi a ridosso del circuito diventati dei laghi d’acqua dopo le abbondanti precipitazioni. Le piantine aggiornate sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit (https://www.misanocircuit.com/calendario-eventi/gp-emilia-romagna/) e sulla Web App del circuito. La segnaletica lungo il percorso, che facilita il raggiungimento delle differenti zone di accesso individuate per i possessori dei vari biglietti, è stata aggiornata in base alle nuove disposizioni.

A non essersi spaventati per il maltempo che ha investito anche Misano sono gli ‘spartani’. Oggi e domani si svolgerà a Misano la Spartan race, competizione per 6mila atleti pronti a superare i propri limiti superando ostacolo dopo ostacolo, nel fango, nella sabbia, lungo l’oasi del Conca.

Andrea Oliva