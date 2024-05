La corsa verso Bruxelles. Bragagni parte dalla spiaggia

La corsa di Francesco Bragagni verso Bruxelles parte dalla spiaggia. L’attuale assessore al personale del Comune di Rimini è candidato nella lista Stati Uniti d’Europa e si gioca la possibilità di prendere un volo di andata per il Parlamento europeo. Pr lanciare la sua campagna elettorale ha deciso di partire dalla spiaggia, uno dei temi più caldi in questo periodo visto l’avvio delle procedure per arrivare alle evidenze pubbliche sulle concessioni balneari. L’appuntamento è fissato alle 20,30 di domani sera al ristorante Plage Turquoise vicino al porto canale, sul Lungomare Tintori. Bragagni lancerà la sua candidatura per le elezioni ce si svolgeranno l’8 e il 9 di giugno.

Bragagni, che attualmente è anche segretario regionale del Partito socialista italiano, parlerà del proprio programma elettorale e risponderà alle domande dei presenti.