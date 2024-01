La corsa verso la transizione ecologica

Transizione ecologica vissuta come una necessità. Il Pd di Riccione ha organizzato una serata per il primo giorno di febbraio alle 21 al centro della Pesa (in via Lazio 10), per fare il punto su quanto sta accadendo. Si partirà dall’alluvione dello scorso maggio, visto non più come un evento eccezionale, ma come uno dei sempre più frequenti eventi atmosferici estremi. Una straordinarietà che sta diventando insomma la normalità. Oggi il Pd si interroga su una ‘transizione giusta’ e lo farà con Lia Montalti, consigliera regionale Pd e autrice del libro Una transizione giusta, ed Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa regionale.