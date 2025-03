"La Corte dei conti indaga su Riccione"

"L’amministrazione ha affidato un incarico annuale da 10mila euro, per redigere una banca dati relativo a un piano marketing", premette Luigi Santi, referente di Azione Riccione. "Dopo l’esposto che abbiamo presentato il 15 di gennaio alla Corte dei Conti e ad Anac, abbiamo saputo che la Corte dei Conti ha aperto un’istruttoria su questa vicenda per vederci chiaro, chiedendo gli atti al Comune. Ricordiamo che l’incarico è stato assegnato, dopo procedura selettiva ma in modo discrezionale, ad una esponente di una lista civica di maggioranza" spiega Santi. "Siamo lieti che le autorità competenti siano intervenute per valutare atti ed incarichi assegnati". Azione aveva inviato un altro esposto, sempre alla Corte dei Conti, per il progetto ‘Equalizzazioni verdi’ che aveva portato all’installazione con pali in legno colorati in piazzale Ceccarini. "Abbiamo saputo che l’ex dirigente ha ricevuto un procedimento sanzionatorio da parte del Comune a seguito del nostro esposto".