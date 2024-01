La corte tributaria rischia di sparire: "Battaglia per tutelare i riminesi"

È il tribunale chiamato a risolvere i (tanti) contenziosi sulle tasse. Ai suoi giudici ogni anno si rivolgono centinaia e centinaia di riminesi, per impugnare imposte che non ritengono non dovute. Ma a Rimini – così come in molte altre province – la corte tributaria rischia di sparire, per effetto del piano di spending review al quale sta lavorando il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Un piano che preoccupa e ha già messo in allarme i componenti della corte tributaria di Rimini. È stato chiesto un incontro al Comune (si terrà tra qualche giorno), per capire come scongiurare la chiusura della corte tributaria della nostra provincia. Da palazzo Garampi esprimono "forte preoccupazione per la possibilità che a Rimini la commissione tributaria provinciale possa venir chiusa, prima o poi. È un organismo troppo importante per rinunciarvi".

Ogni anno sono centinaia i cittadini e gli imprenditori della provincia di Rimini che si rivolgono alla corte tributaria (che ha la sede in via Circonvallazione), per contestare tasse che non ritengono non dovute, sanzioni e cartelle esattoriali. Anche i bagnini riminesi hanno fatto ricorso alla corte tributaria, quando è stato chiesto loro di pagare l’Imu sulle cabine e – più di recente – sugli ombrelloni. Senza dimenticare i tanti contenziosi con chi lavorava con San Marino. La corte tributaria di Rimini, attualmente presieduta da Carla Fazzini mentre Maria De Cono è la vice presidente, rappresenta insomma un organismo prezioso a tutela dei cittadini. Il Comune di Rimini farà la sua parte, per tentare di evitarne la chiusura. E la corte chiederà anche, all’amministrazione comunale, la collaborazione per cercare una sede più consona e adeguata rispetto a quella attuale. Una nuova sede a Rimini potrebbe aiutare anche a scongiurare la chiusura della commissione. Che invece, nel caso di soppressione, sarà accorpata a un’altra corte tributaria, costringendo così ogni volta i riminesi a dover macinare parecchi chilometri, per difendersi nei contenziosi di natura fiscale.

Manuel Spadazzi