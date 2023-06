La cozza made in Bellaria sarà la regina della serata curata dal Masterchef Aquila

La cozza tipica bellariese ‘Ambra del mare’ sarà l’ingrediente principale della cena di questa sera curata dallo chef Francesco Aquila (foto) all’Insolito Beach Caffè. Lo show cooking del vincitore di Masterchef 10, sarà riservato ad addetti ai lavori e giornalisti. Aquila andrà a esaltare il prodotto ittico bellariese che sarà presentato ufficialmente sul mercato in questi giorni.

L’idea nasce da un’intuizione di Manolo Bianchini e del presidente della Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi. "Si tratta di un brand identificativo per distinguere il prodotto sul mercato elevando anche il nome di Bellaria Igea Marina". Dice il sindaco Filippo Giorgetti: "Un binomio tra i prodotti del territorio e le espressioni di eccellenza dello chef. Un’occasione per promuovere il territorio e valorizzare i prodotti a km zero". Stasera musica live con Chiara Bartoletti Stella e Alberto Salimbeni. Aquila lavorerà in collaborazione con lo staff del Blu Suite Hotel e dello chef Giovanni Maniaci.