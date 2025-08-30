La creatività di ‘Wanderlust’ nel parco di Villa Mussolini

Dal 6 al 7 settembre il parco di Villa Mussolini si trasforma in un villaggio della creatività con la mostra mercato di oggetti, i laboratori creativi, il dj set e le proposte gastronomiche. Wanderlust officina creativa sarà ospitato nel parco di Villa Mussolini. Sarà possibile esplorare il creative market, con esposizioni di prodotti artigianali e oggetti d’arte e moda. I visitatori potrano scoprire da vicino il processo creativo attraverso workshop e laboratori pensati per adulti e bambini. L’ingresso alla manifestazione prevede un biglietto giornaliero di 3 euro (gratuito per bambini sotto i 12 anni), oppure un biglietto weekend di 5 euro.

Nel corso del weekend non mancheranno attività pensate per i più piccoli, con laboratori che spazieranno dalla realizzazione di mongolfiere con carta e nastri alla trasformazione di cartoline bianche in tele colorate. I bambini potranno inoltre sperimentare la tecnica del collage, la pittura con le dita, ascoltare letture. Prevista anche un’area giochi di una volta. Per gli adulti, il programma propone corsi di uncinetto e introduzioni alle tecniche di base del macramè. Da segnalare la cerimonia del tè, sedute di yoga al tramonto e la degustazione di formaggi selezionati.