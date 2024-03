La crescita dei fiori in Antartide

Uno studio, pubblicato sulla rivista Current Biology, ha evidenziato come negli ultimi dieci anni in Antartide ci sia stata un’esplosione floreale: Colobanthus quitensis e Deschampsia antarctica. A causare ciò, il riscaldamento globale, che ha provocato lo scioglimento dei ghiacci, lasciando terreno a disposizione delle piante. E la diminuzione di foche antartiche ha evitato che venissero calpestate. Un cambiamento che influisce sulla flora e sulla fauna in modo negativo, portando alla perdita della biodiversità.

Filippo Fontana,

Federico Gianfreda, Leonardo Podeschi, Antonino Taranto I D