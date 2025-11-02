La crisi del commercio. Cento negozi restano sfitti

L’importanza delle fasce

2 nov 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
Allarme delle categorie: "Cattolica ha bisogno di un piano di rilancio delle attività"

Inizia l’inverno e la Regina si ritrova con decine di vetrine sfitte in zona a mare, le categorie ne contano quasi un centinaio ed invocano un piano commerciale alla luce del nuovo pug, piano urbanistico generale, che si discuterà nei prossimi mesi a Palazzo Mancini. "La situazione è sotto gli occhi di tutti – spiega Giuseppe Barbieri, presidente Adac (con oltre 200 associati) – ed oramai abbiamo oltre un centinaio di vetrine sfitte di più metrature in via Bovio, Matteotti, Piazza Mercato, Pascoli, Cattaneo, ecc. Dobbiamo tutti sederci ad una tavolo e ragionare bene sulle contromisure ad una situazione sempre più allarmante". Ed ecco l’elenco delle proposte: "Servirebbero sgravi fiscali per l’avviamento di nuove attività – prosegue – aiuti economici per il pagamento degli affitti nei primi 2-3 anni di apertura, più parcheggi, come già ampiamente ribadito anche da altri colleghi, o anche un piano per parcheggi gratis soprattutto nei week-end invernali. Ma ci si deve ragionare nella programmazione futura urbanistica della città". Sulla stessa lunghezza d’onda altre categorie: "Cattolica ha tante possibilità ma deve fare presto – dice Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato – si deve ragionare su un piano in grado di creare sgravi fiscali, con meno necessità di permessi e meno tasse sull’avviamento dell’attività, ed inoltre si deve ragionare su un piano urbanistico che possa prevedere nuovi insediamenti commerciali con parcheggi adeguati". C’è anche chi pensa ad eventi e manifestazioni per week-end che dovrebbero richiamare passeggiate turistiche: "Urge anche un piano di manifestazioni adeguati in grado di ravvivare il centro – prosegue Barbieri – Cattolica necessita di un cartellone che possa attirare turisti con concertini, teatro per famiglie, ecc. soprattutto in questi mesi invernali". Nelle prossime settimane partirà la discussione politica sul piano urbanistico a Cattolica con ragionamenti su nuove ristrutturazioni, nuovi investimenti di privati, nuovi piani di espansione in un fazzoletto di terra con centinaia di attività commerciali.

Luca Pizzagalli

