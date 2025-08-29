La crisi infinita del calcio . Tifosi ancora in piazza . Gaiofana, lavori bloccati . E la città teme la fine

Non si fermano, protestano ad oltranza. In ogni angolo della città. Sugli spalti e davanti alla sede del club, dove ieri una cinquantina di tifosi del Rimini si sono rifatti vivi con bandiere e striscioni che non lasciano spazio all’immaginazione. "E ora chi salverà il Rimini da questa morte annunciata? – chiedono e si chiedono non da oggi – Quel che è sotto gli occhi di tutti è che questa non-società non è assolutamente in grado di fare calcio. Non è un’opinione ma sono i fatti che parlano. Chiediamo a tutta la piazza di sfiduciarli, insieme a noi". Parole chiare quelle dei tifosi, mentre in Piazzale del Popolo la chiarezza è questa sconosciuta.

Per ora il Rimini è una società di calcio senza nessuna prospettiva. Lo sanno i tifosi, ma iniziano a sospettarlo (probabilmente sapendolo già da tempo) anche a Palazzo Garampi. Mentre da Campobasso nessuno batte più un colpo. E pensare che la ’partita’ della famiglia Petracca in riviera è tutt’altro che arrivata al novantesimo. Per due motivi abbastanza semplici da comprendere. Stefania Di Salvo non ha ancora ceduto a tutti gli effetti il Rimini alla Building Company di Giusy Anna Scarcella considerando che in ballo c’è ancora il debito da saldare all’ex presidente del club Alfredo Rota. Stefano Petracca, il marito, con la sua Responsible, ha ancora in mano un centro sportivo (quello della Gaiofana) da portare a termine e gestire per 99 anni, non esattamente due giorni.

Ma nell’ex area Ghigi i lavori sono praticamente fermi da inizio mese. Saranno soltanto le ferie estive? Si suppone di no, e a questo punto non resta che aspettare lunedì per vedere se qualche ruspa ricomincerà a muoversi. In tutto questo caos c’è un Rimini ormai esanime. Ne sta vedendo troppe la centenaria società della nostra città. Sperando che qualcuno, prima o poi, metta la parola fine sulla telenovela dell’estate.

"Se ne devono andare – dicono i tifosi della Curva Est riferendosi alla Scarcella e ai suoi – Che rimettano la società in mano al Comune e quindi al sindaco (come spesso accade in questi casi), che dovrà poi vagliar il miglior progetto acquirente. Chi afferma che non ci sono possibili compratori mente". Sembrano essere ’sul pezzo’ i tifosi della Curva, o magari si augurano che dietro l’angolo ci sia un salvatore della Patria. Ma la Building Company non sembra affatto disposta a fare la valigia e ad andarsene. Almeno per il momento. Cosa succederà domani nessuno lo sa, ma andare avanti in questo modo vorrebbe dire mettere una pietra sul calcio biancorosso della nostra città.