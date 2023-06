La Croce Rossa attiva presidio di soccorso a San Marino fino al 15 settembre

La Croce Rossa sammarinese fa sapere che, come negli anni scorsi, è attivo, dalle 10 alle 19, il presidio di soccorso a San Marino, in piazza Paolo Fabbri, al parcheggio 5. Sul posto ci sono un’ambulanza, un infermiere e un autista soccorritore, gratuitamente a disposizione dei turisti e dei cittadini. Tale presidio è in collegamento con la centrale operativa del 118 del Pronto Soccorso ed è in grado di intervenire in caso di urgenze, per abbreviare i tempi di soccorso ed agevolare il lavoro del 118. Resterà attivo sino al 15 settembre.