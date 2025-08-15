La Croce Rossa trasloca. Da 2026 andrà a San Giovanni

La Croce Rossa saluta Cattolica: dal 2026 il comitato locale traslocherà a San Giovanni. Il motivo del trasferimento è legato all’impossibilità di trovare, nel territorio della Regina, una nuova sede adatta ad ospitare le attività dei volontari. Una decisione che presta il fianco alla polemica politica, con il consigliere della Lega, Marco Cecchini, che attacca l’amministrazione comunale. "Un presidio di sanità che da quasi 25 anni ha operato nella nostra città viene perso per colpa di una sola cosa: l’immobilismo dell’amministrazione Foronchi – scrive Cecchini –. Nonostante numerose richieste formali per ottenere una sede stabile, l’amministrazione non ha mai dato una risposta concreta. Anzi, ha ignorato anche la proposta più ragionevole e vantaggiosa per la collettività: la Croce Rossa aveva chiesto di poter utilizzare l’ex caserma dei vigili del fuoco, offrendosi di ristrutturarla a proprie spese". "L’amministrazione – prosegue Cecchini – non solo non ha accolto l’offerta, ma ha anche lasciato che la struttura restasse in uno stato di completo abbandono, senza alcuna progettualità o destinazione d’uso. Questa uscita non sospenderà i servizi a Cattolica, ma è un segnale politico e sociale gravissimo: la città perde un presidio di eccellenza, una realtà storica".

Sul punto interviene anche l’assessore alla Sanità, Nicola Romeo. "Sin dall’inizio del nostro mandato abbiamo raccolto il disagio della Croce Rossa in merito alla inadeguatezza della sede utilizzata. Insieme abbiamo cercato le soluzioni percorribili, offrendo la disponibilità di possibili sedi alternative che, però, non risultavano sostenibili economicamente o per caratteristiche strutturali. Lo stabile che ospitava i vigili del fuoco è stato valutato ma visti i problemi strutturali l’impegno economico sarebbe stato di più di un milione di euro". "Abbiamo anche offerto – aggiunge l’assessore – il nostro supporto per il necessario percorso di autorizzazione ed accreditamento al servizio di assistenza e ci siamo resi disponibili ad offrire loro il mantenimento di una sede magazzino deposito a Cattolica. Certo saremmo stati contenti di poter continuare ad ospitare la Croce Rossa, ma rispettiamo la scelta fatta di acquistare una nuova sede nella zona industriale di San Giovanni, strutturalmente ed economicamente adeguata alle loro possibilità. Con questo spirito di piena e fattiva collaborazione ribadiamo che il servizio continuerà ad essere garantito a tutti i cittadini di Cattolica, come sempre" conclude Romeo.