La crociata degli alpini "Ecco il nostro manuale per fermare le molestie"

Dopo i fatti di Rimini, gli alpini ci mettono la faccia contro le molestie. E lo fanno con un manifesto e un manuale di comportamento ("di consapevolezza", lo definiscono loro), che diventeranno la Bibbia delle penne nere già all’Adunata nazionale di Udine dall’11 al 14 maggio. "Non siamo insensibili a quanto successo a Rimini e in altre Adunate", spiega Lino Rizzi, il vicepresidente dell’Ana (l’associazione nazionale alpini) che ha presentato ieri a Rimini l’iniziativa con Massimo Cortesi, il direttore della rivista L’Alpino. Ma "non accettiamo – spiegano Rizzi e Cortesi – il messaggio che è passato dopo Rimini. L’equazione alpini uguale molestatori è sbagliata". Perché "eravamo in 300mila a Rimini: se qualcuno si è comportato male, e non è detto che fosse un alpino (tanti indossavano il loro cappello pur non avendo mai prestato servizio), la stragrande maggioranza degli alpini si è comportata correttamente. Di episodi incresciosi ce ne sono stati ma come ne avvengono in tante altre situazioni".

Il problema delle molestie sulle donne "è sociale e culturale, riguarda tutti gli uomini. Noi alpini non siamo il problema, semmai possiamo essere parte della soluzione". Così gli alpini, dopo aver sfilato a Rimini (una settimana fa) alla camminata contro la violenza sulle donne, hanno lanciato il manifesto e il manuale. Si possono trovare già sul sito www.controlemolestie.it, attivato dagli alpini stessi anche per raccogliere segnalazioni. La crociata anti-moleste è realizzata insieme a Paola Miglio, esperta di comunicazione e figlia e nipote di alpini. Che spiega: "Dopo i fatti di Rimini ho capito che dovevamo fare qualcosa insieme ad Ana". Il manifesto fissa in 6 principi i comportamenti da tenere e quelli da evitare, "rivolti a tutti gli uomini". E li invita "non minimizzare e a non girarsi dall’altra parte", di fronte a episodi di molestie. Il manuale è "un vademecum" che affronta nel concreto la piaga delle molestie e detta i comportamenti. Perché "anche le frasi come non fai un sorriso, sei frigida per caso? sono molestie", così come "toccare una donna anche solo per prenderle la mano". Nel manuale si chiede agli alpini di "intervenire direttamente (quando è possibile) contro i molestatori, informare le autorità, produrre foto e filmati" ai fini di eventuali indagini. Se la prima denuncia di molestie durante l’Adunata di Rimini è stata archiviata, sono in corso le indagini su altri episodi (una decina) segnalati da ’Non una di meno’.

Manuel Spadazzi