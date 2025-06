La crociata dei tassisti contro Uber: "Chiede prezzi altissimi per le corse. Noi pochi? Il problema è il traffico"

Siamo davvero sicuri che l’arrivo di Uber a Rimini sia la cura di tutti i mali? Visti i prezzi delle loro corse, secondo noi no. Per Alessandro Taranto, presidente della cooperativa taxi di Rimini, "i problemi da risolvere sono altri: il caos della viabilità riminese, le tante corse dei bus pubblici che saltano ogni giorno... Come accaduto anche in occasione di RiminiWellness".

Alcuni albergatori hanno puntato il dito contro i tassisti, dicendo che i clienti non riuscivano a trovare taxi per andare in Fiera o nei locali. "Abbiamo stralavorato nei giorni di RiminiWellness, a pieno regime. Ma le richieste che arrivavano erano più di quelle che riuscivamo a soddisfare. Questo a causa – anche – della situazione di Start Romagna, che ha ancora gli orari invernali per le linee e ha fatto saltare parecchie corse per la carenza di autisti. Agli albergatori che ci criticano, vorrei dire una cosa molto chiara".

Quale? "Noi non ci permettiamo di criticare il loro lavoro, non diciamo loro come gestire gli hotel, quali servizi offrire". L’arrivo di Uber per tanti è un fattore positivo. "Bene. Facciamo i conti: 100 euro per andare con Uber dall’hotel des Londres (Marina centro) alla Fiera, 40 euro per una corsa dal ristorante Carlos a Bellariva fino all’aeroporto. Muoversi con Uber a Rimini non è conveniente. Poi, magari, abbasseranno le tariffe. Ma noi diamo un servizio migliore e più economico".

E presto a Rimini ci saranno in giro altri 14 taxi... "Il Comune ha terminato le prove del concorso e stilato la graduatoria dei vincitori delle licenze. Alcuni li conosciamo, hanno già lavorato con noi o sono famigliari dei soci della cooperativa. Avere più taxi migliorerà sicuramente il servizio. Soprattutto se i nuovi tassisti faranno parte della cooperativa. Oggi sono nostri soci circa 60 dei 71 tassisti presenti a Rimini".

Quando prenderanno servizio i nuovi tassisti? "Pubblicata la graduatoria il Comune, entro fine giugno procederà all’aggiudicazione definitiva. Poi ci saranno 60 giorni per eventuali ricorsi e il tempo necessario per avere pronti i mezzi. Se tutto va bene, i nuovi tassisti inizieranno a lavorare alla fine dell’estate".