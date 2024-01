La Csdl festeggia i 90 anni di Bartolini Marino Bartolini, dirigente di lunga data nella Confederazione del Lavoro e nella Federazione pensionati, è stato festeggiato per i suoi 90 anni. Gli è stata consegnata una targa e una copia dell'atto costitutivo come segno di riconoscenza. Bartolini ha ricoperto ruoli di leadership per decenni, dimostrando un impegno costante.