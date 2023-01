La cucina degli antichi servita in tavola

Aggiungi un posto a tavola nel viaggio nel passato della nostra storia culinaria. Si sono aperte le prenotazioni per l’iniziativa ‘Archeologia del gusto. La storia è servita’ che prenderà il via domenica 22 gennaio alle 17,30 al palazzo del Turismo. Al primo incontro con la cucina del passato parteciperà il professor Antonio Curci dell’Università di Bologna. si parlerà della cultura del cibo nell’età preistorica. Quest’anno gli appuntamenti saranno organizzati assieme all’istituto alberghiero Savioli. La domenica successiva (29 gennaio steso luogo e ora, un tuffo nel passato con ‘Il vino dell’esilio. Erode sui Pirenei’. Nel corso dell’incontro il professor Daniele Manacorda, archeologo e già professore nelle Università di Siena e Roma Tre, prenderà in esame la cultura alimentare nel periodo classico.