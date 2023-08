La cultura avvicina San Marino a Napoli

Musei, mostre e scambi culturali. Con un’attenzione particolare agli studenti. San Marino e Napoli stanno mettendo a punto un ‘patto’ per la cultura. Nei giorni scorsi il segretario di Stato all’Istruzione, Andrea Belluzzi a Napoli ha incontrato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con il quale ha condiviso una bozza di accordo da firmare entro settembre che preveda "un rapporto di collaborazione privilegiata – riferiscono dalla segreteria di Stato – tra musei della Regione Campania e Istituti Culturali di San Marino con progetti legati a mostre e scambi culturali, oltre che una reciprocità di accessi privilegiati per gli studenti sammarinesi in Campania e viceversa". La trasferta del ministro sammarinese a Napoli è proseguita con la visita del Museo archeologico nazionale che conserva numerose opere del periodo classico provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano e dalla Collezione Farnese. La struttura ospita anche mostre speciali tra le quali una su Alessandro Magno e una sulla presenza di Pablo Picasso a Napoli. L’incontro in Campania arriva a un anno di distanza dalla visita del governatore De Luca sul Titano, proprio su invito del ministro Belluzzi. Negli ultimi giorni di giugno del 2022 il presidente della Regione Campania al Teatro Titano aveva anche presentato l’ultimo suo libro per poi essere ricevuto, il giorno successivo dagli allora Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli a Palazzo Pubblico.

"Lavoreremo – aveva detto in quell’occasione De Luca – a un Protocollo d’intesa e collaborazione tra Regione Campania e Repubblica di San Marino attraverso il quale la Regione Campania si assume l’impegno di tutelare la Repubblica dal punto di vista sanitario. Sarebbe per noi un motivo di onore". Ma prima della Sanità, a quanto pare, ci sarà la Cultura con un accordo che sarà firmato entro il prossimo mese. "In un momento di indiscussa criticità è fondamentale – disse allora il ministro Belluzzi, quando ancora il Covid non aveva smesso del tutto di fare paura – che Italia e San Marino siano ancora più unite e solidali nella gestione dell’emergenza e nella trattazione delle comuni priorità. Sono convinto che, anche grazie all’aiuto del governatore De Luca, le nostre due Repubbliche, saranno in grado di interpretare in maniera rinnovata la cooperazione bilaterale, confermando al contempo quella storica e sincera amicizia che, da sempre, caratterizza le nostre relazioni". Il primo passo saranno musei e scambi culturali.