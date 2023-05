La cultura non è azzardo "Così ’sfrattiamo’ le slot dai nostri bar"

Dire ’no’ al gioco d’azzardo nei pubblici esercizi attraverso le pagine dei libri. Torna alla sua sesta edizione Un libro per the, rassegna culturale organizzata da Zeinta di borg che, partendo dal tema legato alla lotta contro la ludopatia, propone un ciclo d’incontri con autori di grande rilievo. Non a caso le presentazioni dei libri si terranno nei locali che hanno scelto di dire no alle slot, rinunciando a una "fonte di reddito, anche importante...". Da una parte le slot spesso garantiscono la sopravvivenza ai gestori di piccoli bar, dall’altra c’è una situazione allarmante che vede la patologia da gioco d’azzardo ai primi posti delle dipendenze al Sert di Rimini. Sul tavolo si parla di incentivi, come l’abolizione della Tari, per i locali che decidono di aderire a un programma del tipo "no slot". I pubblici esercizi sono fra l’altro già sollecitati a farlo dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico della Regione Emilia Romagna, chi aderisce può adottare il marchio Slot free ER. In previsione inoltre ci sarebbero vetrofanie da esporre all’ingresso (sul modello delle botteghe storiche) per far capire che in questi locali non si gioca. "È importante che i locali non abbiamo le slot – spiega l’assessore Kristian Gianfreda – poiché la ludopatia ha caratteristiche di compulsività elevata e rimuovere la disponibilità del gioco d’azzardo fa la differenza. C’è un impegno di investimento sul tema, che abbiamo già preso insieme all’Ausl". La rassegna parte il 19 maggio al Gradella con Roberto Emanuelli, autore di Quando tutto sembra possibile. Il 9 giugno, a sala Buonadrata, interverrà Giovanni Moro (figlio dello statista Aldo) per presentare La cittadinanza in Italia, una mappa. Il 20 giugno ecco Lia Celi che al Primo Bacio presenterà la sua opera sul femminismo. All’Embassy, il 30 giugno, arriva infine Alessandra Mureddu, autrice di Azzardo. Tra gli autori protagonisti anche Michele Marziani, Francesca Panozzo, Lucia Renati, Dario Ciarlantini e Ernesto Venturini.

Andrea G. Cammarata