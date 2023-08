La cultura sportiva al Fulgor con Schwazer e Caressa

Una storia di coraggio e redenzione. È quella del marciatore Alex Schwazer, la cui storia ha finito per diventare una serie tv molto seguita che ha diviso il pubblico. Schwazer arriverà a Rimini per raccontarsi il 9 settembre in una serata al cinema Fulgor di Rimini. Sarà uno degli appuntamenti inseriti all’interno del palinsesto del Festival della cultura sportiva organizzato dall’associazione culturale Sportellate con la collaborazione della Shark Sport Evenst e il sostegno e il patrocinio del Comune di Rimini. Arriverà a Rimini anche Fabio Caressa di Sky Sport che salirà sul palco al Fulrgor il giorno precedente, l’8 settembre in un incontro dal titolo ‘Sono tutte finali’, in cui racconterà la professione di telecronista sportivo, un punto di vista privilegiato che comporta l’onore e l’onere di raccontare lo sport mettendo in contatto ciò che succede sul campo con chi lo sta vivendo davanti a uno schermo. Il Festival sarà una tre giorni, dall’8 al 10 settembre, in cui oltre alle serate al Fulgor ci sarà la possibilità di partecipare a incontri e visitare mostre. Sarà presente anche il regista Marco Ponti per una colazione con l’autore del docufilm La Bella Stagione. "Questo progetto nasce dalla passione e dall’amore per lo Sport con la S maiuscola, quello che non riguarda soltanto il gesto atletico o la competizione, ma è fatto di valori in grado di unire, aprire la mente e incentivare l’inclusione e la speranza. Lo sport nel suo valore sociale e nel suo ruolo nel promuovere l’etica, l’inclusione e l’innovazione" spiega il presidente di Sportellate Lorenzo Lari. Per questo, "il Festival della cultura sportiva si propone come evento la cui principale mission è rappresentata dalla volontà di riportare lo Sport alla sua dimensione più nobile, ovvero quella in cui si lega a temi profondi e crea legami indissolubili con il tessuto sociale e culturale del nostro Paese".