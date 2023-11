La ’cura’ del Pd: "Il Pronto soccorso va mantenuto. Ambulatori gratis ai medici che si trasferiscono qui"

"La politica e l’Ausl devono riconoscere al nostro territorio una particolarità. Come l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ci ha promesso in vari incontri va applicato il decreto Balduzzi per l’ospedale di Novafeltria, che insiste in una zona disagiata". Nuovo attacco del Pd di Novafeltria sulla situazione che affligge il ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria. Con il riordino del sistema di emergenza e urgenza della Romagna, anche a Novafeltria è prevista l’apertura di uno dei nuovi Cau (i Centri di assistenza e urgenza). Il Pd continua a bocciare "lo scenario che vede il punto di primo intervento affiancato a un Cau". È necessario, "imprescindibile" che Novafeltria "possa contare su un Pronto soccorso capace di servire adeguatamente i bisogni del territorio e decongestionare Rimini. Auspichiamo che il progetto speciale annunciato da Donini possa trovare presto la formalizzazione. Vanno assicurati al nosocomio di Novafeltria, ltre al pronto soccorso, un’unità operativa di chirurgia e una di medicina. Decidere di operare in questo senso, dotare il territorio di un presidio ospedaliero funzionale ai propri bisogni, è una scelta politica". Il Pd punta di nuovo il dito contro Stefano Zanchini e i sindaci degli altri comuni della Valmarecchia: "Nessuno di loro ha avuto un incontro con l’assessore regionale alla sanità. I problemi sono stati più volte sottolineati ed è stata ribadita anche la mancanza di dottori. Per questo sarebbe opportuno permettere ai medici che vanno in pensione, se lo ritengono opportuno, di restare operativi e continuare a svolgere attività in ospedale". Altra proposta è "utilizzare strutture dismesse per offrirle gratuitamente ai medici che si trasferiscono a Novafeltria". r.c.