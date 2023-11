La cura per le strade rovinate dai cantieri

Lavori per sistemare le strade ’rovinate’ dai cantieri degli ultimi mesi a Santarcangelo. Partirà domani la riasfaltatura di alcuni tratti delle vie Verdi, Giordano Bruno, Porta Cervese e piazza Marini: l’intervento è a carico di Adrigas, per sistemare le strade dopo i lavori alla rete del gas. Per consentire la prima tranche di lavori, da domani e fino al 30 novembre in vigore il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata nelle vie Marini, Verdi, Giordano Bruno e Porta Cervese. "Per sistemare invece le strade interessate dai lavori alla rete idrica – spiega la vicesindaca Pamela Fussi – bisognerà attendere ancora alcuni mesi, per permettere il consolidamento e la sedimentazione delle opere". Un lavoro importante, che prevederà in alcuni casi la riasfaltatura completa delle strade.