La cura post-alluvione: lavori su strade e frane

A due anni dall’alluvione, a Novafeltria la frazione di Uffogliano (tra le zone più colpite in paese) rivede la luce. Qui l’alluvione del 2023 aveva picchiato duro: strade franate e alcune famiglie evacuate. La ’cura’ della frazione è partita lunedì, con l’inizio dei lavori di messa in sicurezza di via Raggiolo e della strada che collega Uffogliano a Cantina. Finanziato dal ministero con 400mila euro, l’intervento non sarà semplice. "Andrà portata via tanta acqua per consolidare il versante di via Raggiolo", fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Fabio Pandolfi. Il secondo intervento in corso è quello sulla strada che collega Uffogliano alla Cantina, del costo di 200mila euro. La strada, in parte crollata, era stata chiusa con ordinanza all’indomani delle piogge torrenziali. I tempi di realizzazione, però, non sono ancora prevedibili. "Valuteremo in corso d’opera cosa troveremo – dice Pandolfi – Gli imprevisti nei lavori sulle sulle frane purtroppo sono sempre dietro angolo". Oltre ai lavori ad Uffogliano, entro il mese di maggio partiranno altri 12 interventi, tutti finanziati dal ministero. In totale Novafeltria ha ottenuto fondi per 3,5 milioni per lavori sull’intero territorio comunale: Sartiano, Torricella, Perticara (zona cimitero) e Uffogliano appunto. L’opera più onerosa, per una spesa di 1,2 milioni, riguarda gli interventi sulla strada in località Ca’ del Gallo. Contro il dissesto della strada, diventata impraticabile dopo l’alluvione del 2023, i residenti avevano alzato la voce più voce. Una situazione che costringe i residenti a salire verso Perticara per poi ridiscendere a Novafeltria, allungando così il percorso. Il conto alla rovescia per la sistemazione della strada è iniziato.

m.c.