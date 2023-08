La dance di Margherita "La musica è un vizio di famiglia"

La musica è da sempre una passione di famiglia e Margherita Morosini non fa eccezione, anzi, sta trasformando questo interesse in un’opportunità per il suo futuro. È un sogno che sta prendendo forma dietro alle consolle delle discoteche della Riviera, dove Margherita, 17 anni, studentessa al Liceo linguistico San Pellegrino, è una delle dj. Cresciuta in un ambiente creativo - figlia del designer Marco Morosini e dell’architetto Barbara Marcolini, ideatori della linea Brandina - questa giovane dj sta tracciando il suo percorso e gli inizi li deve al papà: "È stato lui a

insegnarmi le basi e a trasmettermi l’amore per la musica e la danza. Due anni fa ho frequentato un corso alla Music Academy con Max Monti, è stato molto impegnativo ma ha dato ottimi frutti perché mi ha permesso di specializzarmi e imparare le tecniche. Quest’anno ho vissuto a New York per il progetto di studio all’estero e mi è servito anche per il lavoro di dj."

Quando ha deciso di seguire questa strada?

"A 15 anni quando mio papà suonava nei privè dei locali ho iniziato a divertirmi con lui e capire come fosse interessante il ruolo del dj che è poi quello che decide le sorti della serata. Quando sali in consolle la cosa più difficile è comprendere il tuo pubblico e quando si crea una connessione la serata è tutta in discesa, ti diverti e hai una forte carica di adrenalina".

Quale musica ama?

"Mi piace l’elettronica e il ramo tech-house, ti permette di variare sulla dance, sul funky, mantenendo battiti forti, elettronici".

Dove suona?

"Soprattutto nelle discoteche della zona. Al Peter Pan, alla Villa delle Rose, è capitato anche al Papeete di Milano Marittima". Gli amici cosa dicono?

"Sono super gasati perché sono io a mettere la musica durante le serate e mi aiutano, mi supportano, girano video".

I suoi dj di riferimento?

"Frankie Knuckles, l’inventore della house music, Giorgio Moroder, Solomun, Quincy Jones e la dj coreana Peggy Gou, che sono andata a sentire da sola al Cocoricò".

Riccione fa ancora tendenza?

"Io credo proprio di sì. Vivo a San Giovanni, ma frequento Riccione e mi sento fortunata ad avere qui le mie radici. Le discoteche sono un punto di riferimento perché qui ci si può esprimere appieno."

Dopo il liceo?

"Vorrei fare la dj a tempo pieno, viaggiare. Sceglierò economia e managment per arte e cultura, mi piacerebbe trasferirmi qualche anno a New York, Los Angeles o in Corea, chissà…".

Lina Colasanto