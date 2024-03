La danza abbatte le barriere. In scena i ragazzi di Cuore 21

Si aprono le danze al Salone Snaporaz di Cattolica. Va in scena ‘Suite’, spettacolo della compagnia Club Alieno, nata all’interno dell’associazione Cuore 21. Appuntamento domani alle 21. Sette danzatori e danzatrici volteggeranno sulle note di musica e coreografie originali in un microcosmo che racchiude gli eventi, a volte felici, altre volte tragici che ci si trova ad affrontare durante la propria esistenza. Lo spettacolo di danza rientra nel progetto Costruiamo la gentilezza, all’interno della programmazione di ‘Marzo per lei’, il cartellone di eventi messi in campo dall’amministrazione comunale per riflettere sulla condizione delle donne e sulle misure da adottare per raggiungere un’effettiva parità di genere. "Uno spettacolo che dimostra grande potenza del teatro di veicolare messaggi e valori universali. Suite racconta l’inclusività dell’arte, della danza, della musica: tutti strumenti che abbattono barriere, generi e fanno scoprire e vivere nuovi orizzonti".