Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Rimini
CronacaLa danza fa risuonare le Voci dell’anima
12 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
  4. La danza fa risuonare le Voci dell’anima

La serata dedicata alla danza partirà alle 21 ‘Viola(ta)’ di AlphaZtl

Danza protagonista stasera al teatro degli Atti per il festival Voci dell’anima. Sarà, come sempre, alle ore 20.30, Animali da palco ad iniziare la serata con i reading di poesia con testi interpretati dalle voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, insieme ai suoni di Toni Salvatori.

Dalle 21 saranno presentate in sequenza tre creazioni. Viola(ta) di AlphaZtl, regia e coreografia di Vito Alfarano, con Aurora Zammillo, è una performance di danza contemporanea che affronta ‘a viso aperto’ la violenza contro le donne, dando coraggio a chi non riesce a trovarlo. La danzatrice in scena si muove in una realtà alterata, sospesa tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che continua a perseguitarla.

Seguirà Dive, una creazione di Collettivo Nanouk, di e con Marianna Basso e Daniel Tosseghini. Partendo dalla sindrome del pesce rosso, viene ricreato l’alieno, il diverso, spoglio di ornamenti, di preconcetti e congetture. Se qualcuno proveniente da un altro mondo giungesse sulla Terra e osservasse l’umanità, probabilmente troverebbe incredibilmente strani e persino immorali comportamenti che per noi sono del tutto normali.

Al termine, la compagnia Il Tempo Favorevole presenta Al tempo stesso, di e con Veronika Aguglia, con un frammento da Clitemnestra di Antonella Di Salvo. Al centro il corpo di una donna incarna storie di tante altre donne. Nell’intimità notturna tipica del sogno e nello spazio ristretto di una camera, dal mito al dialetto, dalla cronaca alla poesia, riecheggiano i temi dell’abbandono amoroso, dello sfruttamento, della violenza, della vendetta e del riscatto della natura.

Violenza donne