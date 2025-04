La darsena turistica fa passi in avanti

La darsena avanza, almeno sulla carta. È una determina del responsabile del servizio Gestione del territorio del Comune, riguardante la "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del porto", che conferma la volontà dell’amministrazione riguardo la "realizzazione di una darsena per usi turistici". Il primo stralcio della quale risulta rappresentato dal prolungamento del molo di levante, intervento concluso nei mesi scorsi, su progetto dell’ingegner Alessandro Mancinelli. Al quale - si legge nel documento - va un corrispettivo di 63.053 euro complessivi, "di cui 49.695 quale onorario" (il resto sono contributi e Iva), per "l’incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione".

Il porto turistico era apparso e subito scomparso dai radar nell’estate 2022, quando una delibera di giunta gli diede il formale via libera. Il 19 luglio di quell’anno una delibera approvava il primo stralcio. Anche il quel caso legato alla messa in sicurezza del porto. Pochi giorni dopo su queste colonne, il sindaco Filippo Giorgetti rispondeva alla domanda su cosa prevedesse il secondo di intervento: "Non pensiamo solo al breve periodo, ma al futuro della città – la dichiarazione di Giorgetti –. Per questo abbiamo approvato con la delibera anche un progetto integrato, dove la zona dell’invaso che verrà creata con il prolungamento della banchina diventerà un approdo turistico, una piccola darsena per accogliere una sessantina di barche da diporto. Non viene alterato il profilo della linea di costa e si ’sfrutta’ lo specchio d’acqua già esistente e protetto dalle scogliere attuali. Anche qui il costo è sui due milioni di euro. Al momento la delibera approvata in giunta serve per riuscire a rientrare nel bando regionale". Cosa in seguito andata in porto. Complemente da costruire però l’aspetto finanziario dell’eventuale intervento, atteso da decenni (da osservare che un porto da 50- 60 posti barca difficilmente potrà attrarre investitori di grosso calibro).

Nella delibera del 2022 si ricordava l’incarico conferito nel dicembre precedente allo stesso ingegner Mancinelli di Senigallia per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del porto e di una darsena per usi turistici". Nella determina delle scorse settimane invece si cita anche l’accordo quadro "per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del porto per il quadriennio 2023-2027" all’impresa costruzione Mentucci Aldo srl (base d’asta 4.025.280 euro, più costi per la sicurezza), sottoscritto il 20 dicembre 2023. L’aggiudicazione avvenne in base alla miglior offerta tecnic-economica con sconto del 4,02 per cento.

m.gra.