La Davis a Rimini. Il capolavoro di Sinner in mostra a Rimini Wellness

La Coppa Davis sbarca a Rimin! Non i supermatch tra fenomeni della racchetta, ma proprio lei, l’insalatiera d’argento conquistata dall’Italia di Sinner dopo quasi mezzo secolo dall’impresa di Panatta & C. Verrà esposta in occasione di Rimini Wellness alla Fiera dal 29 maggio al 2 giugno. Per ’conquistare’ la Coppa Davis 2023 - ovvero il diritto ad esporla - è stato necessario il "lavoro congiunto tra l’amministrazione comunale, Comitato regionale Emilia-Romagna della Fitp e Ieg, Italian Ehxibition Group".

"Rimini – sottolineano in una nota congiunta il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore allo Sport Moreno Maresi, il presidente Ieg Maurizio Ermeti e il presidente Federtennis Emilia Romagna Gilberto Fantini, "si è aggiudicata la candidatura per ospitare una tappa del Trophy Tour della Coppa Davis, il prestigioso trofeo conquistato nel novembre scorso dal team azzurro capeggiato da Jannik Sinner sui campi di Malaga". L’esposizione della mitica Coppa in città sarà "un momento indimenticabile per gli appassionati della racchetta e si inserirà, come da noi caldamente richiesto, nell’ambito della Rimini Wellness", aggiungono i protagonisti. Una festa nella festa. Ovvero dentro il più grande evento dedicato al wellness, al fitness e all’attività fisica. "Un’occasione unica per far toccare con mano ai cittadini e ai tanti visitatori e amanti del benessere questo iconico trofeo tennistico". Facile prevedere un vero ’pellegrinaggio’ per ammirare il trofeo. Per accoglierlo alla Fiera sarà allestito una sorta di ’altare sportivo’: "uno spazio per dare lustro non solo alla Coppa e al capolavoro realizzato dalla squadra italiana ma per valorizzare in chiave più ampia la magia e il fascino del tennis, spesso metafora di vita".

Oltre che al Quartiere fieristico, la Coppa sarà esposta anche nella sede istituzionale del Teatro Galli offrendo a tutta la città la possibilità di ammirare questo simbolo.

"In una terra ricca di talenti in diverse discipline sportive come la nostra – conclude Sadegholvaad – questo traguardo, utilizzando il lessico tennistico, rappresenta un ace per mettere al centro, ancora una volta, il valore dello sport come volano di crescita e di sviluppo della comunità". "La Coppa in città – chiosa ’Gibo’ Fantini – sarà un bel lancio anche per la celebrazione del centenario del Circolo Tennis Rimini, fondato nel 1925".

Mario Gradara