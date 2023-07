La dea bendata passa a Riccione Con un 5 porta a casa 23mila euro

La fortuna passa dalla vecchia statale, a Riccione. E’ qui che l’estrazione del 27 luglio scorso ha portato bene a un fortunato giocatore al Superenalotto. Dei numeri giocati ne ha centrati ben cinque. Per un soffio è svanito il colpaccio, ma c’è comunque di che rallegrarsi visto che il cinque conquistato ha portato in dote ben 23.401 euro. La giocata è avvenuta nell’esercizio che si torva in quella che era la vecchia statale 16 e oggi è via circonvallazione 140. Siamo a bar Esso, legato all’omonimo distributore, tra gli incroci con viale Abruzzi e la rotonda con viale da Verazzano. Il locale è frequentato e tanti sono quelli che una giocata nell’attività gestita da Giusi Giorgi e Devis Campagna, la fanno volentieri. E’ accaduta la medesima cosa in settimana, in attesa dell’estrazione di giovedì scorso. Poi l’urlo per la gioia e i 23mila euro portati a casa.