La dea bendata si ferma a San Giovanni: vincita da 25mila euro

La dea bendata si è fermata ancora a San Giovanni, alla tabaccheria Lucky di via Roma. Con l’estrazione del concorso ‘Grande 6’ del Superenalotto, con il sistema che in totale ha portato a vincere a livello nazionale 574.728 euro, due quote giocate nella tabaccheria marignanese hanno fatto vincere 12.771 euro l’una per un totale di oltre 25.000 euro lordi (20.600 euro netti) . "Siamo contenti – dicono Lorenzo e Sabrina Galli, titolari della tabaccheria (foto) – Di questi tempi certe cifre fanno davvero comodo".