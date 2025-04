La delegazione del Titano è a Osaka

Nei giorni scorsi il commissario generale del governo per la partecipazione a Expo 2025 Filippo Francini e lo staff dei manager del padiglione di San Marino a Osaka sono stati ricevuti a Kyoto dal capo sacerdote dell’Associazione Buddista Honmon Butsuryu Shu, Seijun Nagamatsu, che ha guidato la delegazione in visita ai luoghi simbolo del buddismo giapponese: il Gold Temple, il Tempio Choshoji e il museo dell’Associazione. "Questo incontro – raccontano dal Commissariato che da qualche tempo ha raggiunto il giappone per dare il via all’avventura sammarinese a Osaka – ha rappresentato un’opportunità per rafforzare i legami di amicizia, che durano da oltre dieci anni, tra San Marino e l’associazione, nell’atmosfera solenne e rispettosa della tradizione religiosa giapponese". Expo 2025, si terrà a Osaka, in Giappone, da domenica al 13 ottobre. "Pronti a partire", sottolineano con entusiasmo dalla segreteria di Stato al Turismo.