La Democrazia Cristiana ha scelto Lorenzo Bugli. San Marino ha i suoi nuovi Capitani Reggenti

Anche la Democrazia cristiana ha scelto e ora San Marino ha i due Capitani Reggenti designati per il semestre che andrà dal primo giorno di ottobre al primo aprile del prossimo anno. La direzione del Partito democratico cristiano sammarinese, infatti, ha sciolto le riserve mercoledì sera designando all’unanimità quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino il consigliere Lorenzo Bugli, 30 anni. "Esprimiamo la nostra soddisfazione – dicono da via delle Scalette – per tale scelta e rinnova al consigliere le proprie felicitazioni per la candidatura". Bugli, quindi, farà coppia con Matteo Rossi, già indicato dal Partito dei socialisti e dei democratici più di qualche giorno fa. La direzione del Psd, infatti, ha designato per acclamazione Rossi, 39 anni.

Rossi "ha dimostrato disponibilità – le parole pronunciate dai vertici del partito – spirito di squadra e la capacità di mettere davanti a tutto l’interesse collettivo, ricoprendo negli ultimi 12 mesi la carica di capogruppo consiliare. Con questa designazione si apre per lui la possibilità di realizzare un desiderio importante: servire le istituzioni come Capitano Reggente. Siamo certi che, se eletto dal Consiglio grande e generale, lo farà con equilibrio, correttezza e passione". Per Rossi, ma anche per Bugli si tratta della prima esperienza da Capitani Reggenti.