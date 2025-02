La denuncia di Conflavoro: "Romagna dimenticata nella segnaletica autostradale"

"Romagna cancellata, c’è solo l’Emilia". E’ la segnalazione fatta a Conflavoro Rimini da alcuni albergatori associati. "Chi entra in Emilia-Romagna da Nord, provenendo da Milano o Torino – segnala il presidente Corrado Della Vista – si trova davanti a un cartello che riporta la scritta ’Benvenuti in Emilia’, omettendo completamente la denominazione ufficiale ’Emilia-Romagna’. Al contrario, chi entra provenendo dalle Marche, è accolto dalla corretta dicitura ’Benvenuti in Emilia-Romagna’."

"Se dal Nord entriamo in Emilia e non in Emilia-Romagna – osserva Alberto, albergatore riminese – significa che la Romagna non viene riconosciuta. Anche se noi siamo sulla costa romagnola, veniamo sempre considerati la ’serie B’ dell’Emilia. Quando si entra da Sud, provenendo dalle Marche, si entra in Emilia-Romagna, mentre chi arriva da nord vede solo Emilia". Stesso disco da parte di Maria Luisa, albergatrice e imprenditrice della riviera: "La Romagna è una parte fondamentale del turismo in Emilia-Romagna. Non essere rappresentati correttamente nella segnaletica crea una frattura nell’immagine del territorio. Siamo fieri delle nostre radici romagnole, e vorremmo che questo fosse riconosciuto e valorizzato in modo coerente anche a livello istituzionale".

"Questa scelta di comunicazione può avere un impatto negativo sulla promozione turistica e sull’identità territoriale – afferma Conflavoro –. Danneggia il brand unitario della Regione, facendo percepire Emilia e Romagna come entità separate; sminuisce il ruolo delle località romagnole, fondamentali per il turismo balneare e culturale; crea confusione nei turisti, soprattutto stranieri, non abituati a distinguere tra Emilia e Romagna. Chiediamo agli organi regionali competenti e alla società autostradale di intervenire tempestivamente per correggere questa anomalia, adottando una segnalatica uniforme e rappresentativa dell’identità regionale".