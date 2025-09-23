La destagionalizzazione fa Rumore. Il festival arriva alle fasi finali

L’estate è finita, ma a Bellaria Igea Marina non si spengono le luci. Dal 10 al 12 ottobre la città punta a ribaltare il copione del ‘fuori stagione’ con le fasi finali del Rumore Bim festival, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti dello spettacolo. L’obiettivo è chiaro: portare turismo in un mese che di solito vive di silenzi più che di arrivi.

"È un periodo intelligente, strategico – osserva il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti –. Si affianca al Ttg di Rimini, così gli hotel aperti per la fiera possono ospitare anche questa kermesse. Allunghiamo le permanenze, diamo opportunità concrete alle strutture ricettive". Non è un dettaglio: "Fra i finalisti e le famiglie al seguito si sfiorano le mille presenze stabili in città, che nei giorni clou diventano 1500–2mila. Non sono poche" aggiunge il primo cittadino, convinto che la musica possa fare quello che il meteo non garantisce: tenere viva Bellaria anche in autunno. Ma il festival non è solo numeri. È memoria, perché porta nel titolo la canzone che ha fatto ballare generazioni e, soprattutto, omaggia Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021 e da sempre legata a Bellaria.

"È il nostro modo di ricordarla ogni anno — spiega Giorgetti — e di promuovere in tutta Italia il legame con la sua città d’infanzia. Un’eredità che parli ai giovani, offrendo loro un palcoscenico e un’opportunità".

A credere fortemente nel progetto del Rumore Bim Festival è anche Paolo Borghesi, di fondazione Verdeblu: "Non è solo un concorso, ma un evento che mette in movimento il territorio. Qui i ragazzi trovano visibilità e formazione, mentre la città guadagna un ritorno d’immagine e un pieno di presenze fuori stagione". E la promozione corre su più fronti. "Siamo già presenti con spot su Mediaset, collegamenti Rai e produzioni firmate Rumore — spiega Borghesi –. Sul palco, insieme ai nuovi talenti, anche i ‘maestri’ della danza e dello spettacolo, da Enzo Paolo Turchi a Samuel Peron, a garanzia di uno standard sempre più alto".

La formula è semplice: unire esperienza e freschezza, fare di Bellaria un laboratorio di talenti e una meta turistica viva anche oltre l’estate.

Aldo Di Tommaso